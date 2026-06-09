Ein Kärntner (66) musste sich am Landesgericht Klagenfurt wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen verantworten. Der 66-Jährige hat – wie er im Prozess vor Richter Gernot Kugi gestanden hat – ein neunjähriges Mädchen mehrfach missbraucht. Er wurde, noch nicht rechtskräftig, zu 24 Monaten teilbedingter Haftstrafe verurteilt.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, arbeitete der 66-Jährige zum Tatzeitpunkt als Bus-Chauffeur. Und im Bus ist es zu den furchtbaren Taten gekommen. Der Mann setzte das Mädchen während der Fahrt auf seinen Schoß und missbrauchte es dabei. Mehrmals pro Monat, insgesamt rund 40-mal.

Um sein Opfer zum Schweigen zu bringen, ließ er die Neunjährige sogar den Bus lenken und gab ihr kleine Geschenke. Erst nach mehreren Jahren brachte das Mädchen den Mut auf, von den Taten zu erzählen.