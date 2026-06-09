Das „Seefestl“ am Turnersee 2026, organisiert vom Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See, wurde heuer erstmals am Bike-Break Turnersee veranstaltet. Am 5. und 6. Juni erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Kunsthandwerksmarkt, Mitmach-Workshops und dem erstmals ausgetragenen Riesenwuzzler-Turnier.

Trotz des wechselhaften Wetters am Freitag nutzten zahlreiche Familien die Gelegenheit, beim Mitmachzirkus aktiv zu werden und gemeinsam einen erlebnisreichen Tag am Turnersee zu verbringen. Der Höhepunkt folgte am Samstag mit dem ersten Riesenwuzzler-Turnier am Turnersee. Zahlreiche Tages- und Urlaubsgäste traten in Teams gegeneinander an und kämpften um den Turniersieg sowie ein Championsdinner in einem Gastronomiebetrieb der Region. Den Turniersieg sicherte sich die Jugend der Sportfreunde Rückersdorf. Der zweite Platz ging an das Team Ilsenhof. Das Team „Let’s try“ konnte sich den dritten Platz erspielen.

Gregor, Simon, Matija, Niklas und Jeremia von den Sportfreunden Rückersdorf als Siegerteam „Route 6-7“. © Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See

Auch der Kunsthandwerksmarkt lockte viele Besucher an den Turnersee. Bei jungen Gäste sorgten die Breakdance- und Graffiti-Workshops für Begeisterung. Dabei konnten sie ihre Kreativität ausleben und neue Talente entdecken.

Romana Krois, Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See © Bettina Friedl

„Mit dem Seefestl am Turnersee ist es uns gelungen, ein neues Veranstaltungsformat für Familien, Urlaubs- und Tagesgäste zu schaffen. Besonders erfreulich war die positive Resonanz auf das Riesenwuzzler-Turnier und die zahlreichen Mitmachangebote. Solche Veranstaltungen zeigen, wie vielfältig und lebendig unsere Region ist und wie gut gemeinsame Erlebnisse angenommen werden“, freut sich Romana Krois, Eventmanagerin des Tourismusverbandes St. Kanzian am Klopeiner See.