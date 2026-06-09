Kurz nach 3 Uhr in der Früh wurden das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Ligist und die Polizei am Dienstag, dem 9. Juni 2026, zu einer Menschenrettung alarmiert. Die Kameraden der Feuerwehr unterstützten das Rote Kreuz in Unterwald nach einer erfolgreichen Reanimation. „Wir haben den Patienten mithilfe einer Schaufeltrage und dem SRF-Kran über den Balkon des ersten Stocks gerettet und dem Roten Kreuz übergeben“, schildert HBI Mark Wibner, Kommandant der FF Ligist. Anschließend wurde der Patient ins Krankenhaus gebracht.