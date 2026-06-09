Wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit wird ein 18-jähriger in Klagenfurt lebender Iraker angezeigt.

Ein Taxilenker alarmierte am Montag gegen 10:45 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses mit einer Softair-Langwaffe schoss.

Waffe sichergestellt

Bei der anschließenden Überprüfung der betreffenden Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf den irakischen Staatsbürger. Dieser gab an, die Waffe aus Langeweile abgefeuert zu haben. Die Softair-Waffe wurde sichergestellt. Personen und Gegenstände kamen nicht zu Schaden.