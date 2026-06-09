Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Krottendorf-Gaisfeld. Im Bereich des Kreisverkehrs beim Billa-Markt kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch einen First Responder und den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Krottendorf sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen und bauten einen Sichtschutz auf. Anschließend entfernten sie das Motorrad von der Fahrbahn und reinigten die Unfallstelle. Danach konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.