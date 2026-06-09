Große Trauer bei der Freiwilligen Feuerwehr Althofen: Egon Dalmatiner ist im 68. Lebensjahr verstorben.

Dalmatiner war seit 1979 Mitglied der Feuerwehr Althofen. Von 1993 bis 1997 war er Funkbeauftragter der Wehr. Seit 2012 war er Gerätewart für Technik und Mitglied des Ortsfeuerwehrausschusses. Für sein Engagement wurde Dalmatiner 2018 mit dem Maschinisten- und Kraftfahrerabzeichen in Gold ausgezeichnet.

Die Stadt Althofen ehrte Dalmatiner mit der goldenen Ehrennadel der Stadt, ebenso wurde Dalmatiner mit dem Feuerwehrehrenzeichen für seine 40-jährige Tätigkeit ausgezeichnet.

Ein persönliches Abschiednehmen von Egon Dalmatiner ist am Donnerstag, dem 25. Juni, von 9 bis 20 Uhr in der Aufbahrungshalle Althofen möglich. Die feierliche Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.