„Erstelle mir ein Motivationsschreiben für diese Jobausschreibung – hier sind meine Qualifikationen.“ Eine Anfrage wie diese wird von ChatGPT, Claude oder Gemini in Sekunden beantwortet – millionenfach, jeden Tag. Künstliche Intelligenz verändert damit nicht nur den Alltag, sondern auch die Arbeitswelt. Für südsteirische Betriebe stellt sich die Frage: Risiko oder Chance?

Diesem Thema widmete sich auch der Vortrag „Arbeitswelt neu denken“ im Alten Kino in Leibnitz, organisiert vom AMS Leibnitz und der WKO Südsteiermark. „KI ist ein sehr heißes Thema – in vielen wirtschaftlichen Bereichen. Man kann sich eigentlich nicht genug damit beschäftigen“, betonte WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk zur Eröffnung.

Praxisnahe Lösungen

Wie die Integration in einen Betrieb gelingen kann, erklärte KI-Expertin Monika Fuchs. „In Zeiten wie diesen müssen wir schauen, dass wir diese Systeme für unseren Vorteil in der Wirtschaft nutzen.“ Dem Fachkräftemangel könne mit „KI-Agenten“ entgegengewirkt werden – die zum Beispiel bei Karenz oder Pension mit Firmenwissen „angelernt“ werden könnten, um die Arbeitskraft zu sichern. Auch bei administrativen Tätigkeiten in Betrieben helfe KI schnell.

Die beiden Vortragenden: Stefan Mesicek, IT-Experte des AMS Steiermark und Monika Fuchs, KI-Expertin © KLZ / Sarah Romauch

Mehr Zeit für das Wesentliche

Die Umsetzung in klein- und mittelgroße Betriebe sieht Martin Heidinger, Regionalstellenleiter der WKO Südsteiermark, als Chance: „Es wird wahrscheinlich noch dauern, dass beispielsweise menschlich wirkende Roboter in einer Werkstatt tatsächlich Hand anlegen – aber im Büro kann die KI auch kleine Unternehmen unterstützen.“ Auch bei der Jobvermittlung soll die Technologie künftig helfen, wie Stefan Mesicek vom AMS Steiermark erklärte. Kompetenzen aus Lebensläufen könnten schneller mit passenden offenen Stellen verpaart werden. Auch bei rechtlichen Analysen könne sie eingesetzt werden. Das Ziel: „Die zeitlichen Ressourcen sollen frei bleiben – damit wir unsere Kunden besser beraten können.“

Keine Angst vor neuer Technologie

Blind vertrauen solle man KI nicht, warnt KI-Expertin Fuchs. Dennoch solle man sich davor nicht verschließen. Bei Ingrid Gürtl, Leiterin des AMS Leibnitz, ist der Funke nach einem Workshop bei Monika Fuchs übergesprungen: „Ich habe Angst davor gehabt – und dann war ich auf einmal im Flow. Wenn du dich damit beschäftigst, merkst du, dass es sehr wertvoll sein kann.“ Am Ende komme es jedoch auf die menschliche Komponente an: „Menschen lernen am besten, wenn sie emotional unterstützt werden – und das kann eine Technologie alleine nicht“, so Fuchs.