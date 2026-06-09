Der E-Call eines Autos löste in der Nacht von Montag auf Dienstag in Gröbming einen Einsatz aus. Laut ersten Informationen war der Unfall auf der B320 Ennstal-Bundesstraße geschehen, als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie allerdings zuerst keine Hinweise auf einen Unfall entdecken.

Erst bei genauerer Nachschau entdeckte die angerückte Polizei Unfallspuren, die von der Fahrbahn auf einen Forstweg führten. Dort entdeckten die Einsatzkräfte schließlich einen schwer beschädigten Pkw, in dem eine junge Frau eingeklemmt worden war.

Alkoholisiert: Führerschein weg

Die 22-Jährige war ansprechbar, gab aber an, verletzt zu sein, die Beamten alarmierten deshalb Feuerwehr, Rettung und Notarzt. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Lenkerin aus ihrem Fahrzeug, anschließend wurde die junge Frau von der Rettung versorgt. Ein Alkotest ergab, dass die Frau alkoholisiert war, die Polizei nahm ihr den Führerschein ab. Zur weiteren Behandlung wurde sie ins DKH nach Schladming gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.