Der Lenker gab gegenüber der Polizei an, dass er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam der Mann von der Fahrbahn ab. Sein Pkw überschlug sich und kam in einem Bachbett auf dem Dach zum Liegen. Der 44-Jährige wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins UKH Klagenfurt gebracht. Einen Alkotest verweigerte der Mann.