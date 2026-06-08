Am Grazer Grieskai kam es am Montagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall mit einem Pkw und einem Motorrad. Ein 39-jähriger Grazer wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei fuhr eine 25-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Pkw den Grieskai stadteinwärts und wollte auf Höhe Augartensteg nach links in die Hermann-Bahr-Gasse abbiegen. Dabei dürfte sie übersehen haben, dass ihr ein 39-jähriger Grazer mit dem Motorrad entgegenkam.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Biker stürzte dabei über die Motorhaube und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein Zeuge alarmierte umgehend die Einsatzkräfte, der Beifahrer im Auto der 25-Jährigen leistete dem Verletzten Erste Hilfe. Der Grazer wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins UKH eingeliefert, wo er intensivmedizinisch betreut wird.

Beide Unfallfahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.