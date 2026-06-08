Die beschauliche Kirche in St. Oswald auf der Saualpe war am Wochenende gut gefüllt. Die zwei bekanntesten Bewohner der kleinen Ortschaft in der Gemeinde Eberstein im Bezirk St. Veit gaben einander das Ja-Wort. Schon im Vorjahr haben Helmut und Petra, die sich bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt haben, standesamtlich geheiratet. Am 6. 6. folgte die kirchliche Trauung. Danach durfte ein großes Fest am nahegelegenen Hof von Helmut nicht fehlen. Dort leben die beiden bereits seit vielen Jahren gemeinsam.