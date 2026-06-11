Chefinspektor Roland Janko, Kommandant der Polizeiinspektion Eggenberg, nahm gerade einen Pkw-Einbruch am Eggenberger Gürtel auf, als ihn am 10. Juni 2025 um 10 Uhr der Funkspruch der Leitzentrale erreichte: „Schüsse in der Schule.“ Sechs Minuten später waren er und seine junge Streifenkollegin die ersten Polizisten am BORG Dreierschützengasse. Mit Schutzausrüstung und Helm betrat Janko das Schulgebäude, mit ihm seine Kollegin und Beamte der „Schnellen Interventionsgruppe“ (SIG), die kurz danach eingetroffen waren. Keine Schreie, keine Schüsse. „Es war mucksmäuschenstill“, erinnert sich Janko.

Wie die Ermittler nun wissen, hatte der Schütze mit dem Auftauchen der ersten Polizisten seinem Leben ein Ende gesetzt. Aber das wussten die Beamten noch nicht, als sie sich Stockwerk für Stockwerk vorarbeiteten, Tür für Tür öffneten und die Klassenräume sicherten. Aber auf das Einsatzkommando Cobra warten und sich erst dann auf die Suche nach dem Täter zu machen, war für sie keine Option. Es entspricht auch nicht dem taktischen Konzept in einer Amoklage. Knapp vier Minuten dauerte es übrigens, bis auch die Cobra-Kräfte eintrafen und nach und nach die gefährlichsten Aufgaben übernahmen.

Chefinspektor Roland Janko betrat als erster Polizist die Schule © KLZ/Daniela Pichler

Gefährdungslage erlaubte keinen Zutritt für externe Rettungskräfte

Keine Zeit verlieren, das gilt auch für die notfallmedizinische Versorgung der schwerverletzten Opfer. „Wir wussten, jetzt werden wir gebraucht: Egal, ob als Polizisten oder als Sanitäter“, erzählt Thomas Grössinger. Er arbeitet im polizeiärztlichen Dienst in der Landespolizeidirektion und vereint in seiner Funktion die beiden Berufe. Mit Polizeiärztin Roswitha Pizutti saß er gerade bei einer Besprechung zusammen, als ein Kollege mit der Nachricht ins Büro stürmte. Minuten später waren sie im polizeilichen Sanitätswagen auf dem Weg in die Dreierschützengasse.

Grössinger und sein Kollege Lucas Pichler betraten als erste Sanitäter das Schulgebäude. Den Notärzten und dem Roten Kreuz erlaubte die Gefährdungslage zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zutritt. „Wir wussten, dass der Täter vermutlich tot ist. Aber subjektiv sind wir da noch von einem zweiten Täter ausgegangen.“ Während andere Polizisten die Eingänge zu den Klassen und die Gänge sicherten, begannen Grössinger und Pichler mit lebensrettenden Maßnahmen bei den Schussopfern.

Polizeiärztin Roswitha Pizutti © LPD Steiermark/Martinelli

Polizist war schon bei der Amokfahrt einer der ersten Helfer

Und die bestanden in erster Linie aus dem Stillen von Blutungen und dem Evakuieren aus dem Gefahrenbereich. Zur Anwendung kam dabei das Sichtungskonzept der „Taktischen Sanitätskomponente“ (TSK), entwickelt von der Cobra. Es ähnelt dem Triagesystem der zivilen Rettung, weil es bei einem Massenanfall von Schwerverletzten immer um das Priorisieren von Patienten und die möglichst effektive Nutzung der vorhandenen Ressourcen geht. Doch hier ist mit der Gefahr eine weitere Komponente im Spiel. „Wir haben eigenes taktisches Material für genau diese Aufgaben dabei“, so Grössinger. Auch unter den anderen Polizeieinheiten im Gebäude – Cobra, SIG und EGS – gab es speziell geschulte Beamte. Grössinger war allerdings der einzige Notfallsanitäter vor Ort. Und wie schon bei der Amokfahrt in Graz 2015 war er einer der ersten professionellen Helfer.

Notfallsanitäter und Polizist: Thomas Grössinger © LPD Steiermark

„Ich hätte bei dieser Lage noch keinen Zugang zur Schule bekommen“, sagt Polizeiärztin Pizutti. Daher unterstützte sie vor dem Gebäude ihre Kolleginnen und Kollegen vom Roten Kreuz. Gemeinsam versorgten sie die Opfer, die von den Polizisten in Tragetüchern oder auch über der Schulter herausgebracht und auf die Wiese gelegt wurden und machten sie für den Weg ins Spital transportfähig. Einer von ihnen war Sam Askari, der einen Durchschuss erlitten hatte. „Ich habe das lange gar nicht erkannt, habe sogar noch mit ihm gesprochen“, sagt Pizutti. Heute weiß die Ärztin: Wäre dem 17-Jährigen nicht von den polizeilichen Ersthelfern ein Druckverband angelegt worden, hätte er seine Geschichte später nicht in einem Buch niederschreiben können.

Pizutti geht von drei weiteren Jugendlichen aus, deren Überleben von diesen entscheidenden ersten Minuten abhing. Sie will aber nicht nur die Intervention der Polizisten hervorstreichen: „Jeder hat sein Stück dazu beigetragen, dass Leben gerettet wurden. Es haben viele Zahnräder ineinandergegriffen, wie bei einem Uhrwerk.“ Ein weiteres Credo, das für sie in solchen Lagen entscheidend sein kann: „In der Krise Köpfe kennen.“. Dadurch, dass Pizutti wie auch die meisten Polizei-Sanitäter einen engen Bezug zum Roten Kreuz haben, gab es ein blindes Verständnis untereinander. Der Griff in den Notfallsanitäterkoffer des anderen – sonst ein Tabu, bei diesem Einsatz eine Selbstverständlichkeit. Auch Grössinger lebt „in beiden Welten“, wie er sagt. Daher kenne er auch die blinden Flecken, die er durch seine Arbeit beseitigen möchte.

Ärztin musste auch die Todesfeststellung vornehmen

Zehn Opfer des Todesschützen konnten nicht gerettet werden. Polizeiärztin Pizutti hatte die schwierige Aufgabe, die Todesfeststellung am Tatort durchzuführen, damit die Kriminalisten ihre Arbeit aufnehmen können. Die Mutter zweier Kinder im Teenageralter war auch dabei, als den Angehörigen in der ASKÖ-Halle die fürchterlichen Nachrichten überbracht wurden. Am häufigsten wurde sie dabei gefragt: „Musste mein Kind leiden?“ Nach alldem, was sie in diesen Stunden gesehen und mit anderen geleistet hat, kann Pizutti mit Überzeugung sagen: „Keines der Opfer ist verstorben, weil die Hilfe verzögert gekommen ist.“

Dieses taktische Notfallset sollen alle Polizistinnen und Polizisten im Exekutivdienst bekommen © Wilfried Rombold

Die Tragödie von Graz hat auch bei der Polizei einiges in Bewegung gesetzt. Ein Erlass des Innenministeriums regelt, dass nun auch schon jede Polizeischülerin, jeder Polizeischüler in der Grundausbildung 16 Stunden in taktischer Erster Hilfe ausgebildet wird. „Und wir wollen, dass jeder Polizist immer dieses Sanitätspaket dabei hat“, sagt Grössinger und zeigt auf eine kleine schwarze Tasche. Darin sind Materialien enthalten, die vor allem bei Schussverletzungen zum Einsatz kommen. „Das sind keine hochsanitätsdienstlichen Handgriffe. Es ist Erste Hilfe, aber eben auf taktischer Ebene.“