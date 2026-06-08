Ein Paragleiter ist am Montag von der Mittelstation der Gerlitzen in Richtung des vorgesehenen Landeplatzes gestartet. In etwa 600 Metern Höhe verhedderten sich die Schirmleinen des 29-Jährigen. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Schirm und geriet ins Trudeln. Der Pilot löste seinen Notschirm aus und landete etwas 200 Meter vom Ufer entfernt im Ossiacher See. Ein Passagierschiff konnte den Deutschen bis zum Eintreffen der Wasserrettung sichern. Anschließend konnte er geborgen werden.