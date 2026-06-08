Zahlreiche Anrufer haben am Montagnachmittag einen Brand im Villacher Stadtteil Untere Fellach gemeldet. Hauptfeuerwache Villach, Freiwillige Feuerwehr Vassach sowie die Freiwillige Feuerwehr Fellach rückten aus. Die massive Rauchentwicklung war bereits von Weitem zu sehen. Noch auf der Anfahrt wurde Vollalarm ausgelöst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachbereich eines leerstehenden Wohnhauses inmitten eines dicht verbauten Ortsgebietes in Brand. Flammen und dichter Rauch drangen aus dem Gebäude. „Sofort wurden mehrere Löschleitungen im Außenangriff vorgenommen und gleichzeitig ein Atemschutztrupp zur Kontrolle auf mögliche Personen in das Gebäude entsandt“, sagt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache.

Über den Hubsteiger erfolgte ein Löschangriff von oben. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch offen.