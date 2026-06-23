Steht man in Wien unter der Dusche, so grüßt frisches Quellwasser aus dem steirischen Hochschwabgebiet und aus Teilen Niederösterreichs. Zwei insgesamt 330 Kilometer lange Hochquellenleitungen bringen diesen kristallklaren Luxus über natürliches Gefälle bis in die Metropole.

Bis zum Bau der zweiten Leitung im Jahr 1910 musste allerdings für die höhergelegenen Bezirke im Süden Wiens eine Pumpe zum Einsatz kommen. Diese Arbeit übernahm der Wasserturm Favoriten. Nicht nur die technische Geschichte dahinter fasziniert: Der heute während Kunstausstellungen zugängliche Prachtbau im Stil des industriellen Historismus steht für Ästhetik pur: 13.000 händisch eingeschlagene Nieten machen den 8,1 Meter hohen und 1000 Kubikmeter fassenden Wasserbehälter im Herzen des Turms zu einer bis heute stählernen Schönheit.

Aufstieg zur Aussichtsplattform des Wasserturms

Nach dem Aufstieg über die 203 Meter lange, nach innen offene spiralförmige Rampe, die sich an die drei Meter dicken Außenwände schmiegt, geht es über die Wendeltreppe hoch zur Aussichtsplattform auf einem Level von 46 Metern. Nicht nur der Blick auf das mit bunt glasierten Ziegeln gedeckte Zwiebeldach überwältigt, sondern auch jener bis zum ebenfalls bunt bedachten Stephansdom.

Und man fühlt sich etwas erhaben. Schließlich überragt die Fahnenstange des Wasserturms sogar den Doppeladler am Nordturm des Gotteshauses. Zugegeben, der Wasserturm steht am Wienerberg. Aber trotzdem!