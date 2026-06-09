Drei Jahrzehnte lang hat Markus Breitenecker ausgiebig erklärt, warum Österreich starke Privatsender braucht. Er war schon Advokat der Privaten, als diese noch illegal waren. Nun möchte er mit 57 Jahren den ORF führen. Ausgerechnet jene Institution, deren Dominanz er über große Teile seines Berufslebens bekämpft hat. Man könnte das als Sinneswandel verstehen. Oder als Konsequenz.

Breitenecker ist einer jener Männer, die im Medienbetrieb seit Jahren präsent sind, ohne täglich im Rampenlicht zu stehen. Während andere ihre Karriere mit politischen Wortmeldungen und polternden Auftritten befördern, hat er lieber österreichische Fernsehsender gegründet, gekauft oder zum Erfolg getragen.

Ein nachdenklicher Tüftler

Dabei wären dem Sohn einer angesehenen Döblinger Medizinerfamilie als Magister juris durchaus auch andere Wege offen gestanden. Aber Breitenecker entschied sich für jenes Geschäft, das in den 90er-Jahren noch als Wilder Westen galt: Privatfernsehen. Mit ProSiebenSat.1, PULS 4 und ATV wurde er zur zentralen Figur des österreichischen Privatfernsehens. Wer ihm begegnet, trifft dennoch keinen Star. Eher einen nachdenklichen Tüftler, der versucht, aus begrenzten Ressourcen alles herauszuholen. Auch aus Mitarbeitern.

Breitenecker bringt für den ORF eine Eigenschaft mit, die im Mediengeschäft fast exotisch wirkt: Er gilt als nüchtern und uneitel. Einer, der im Büro schon immer lieber Hoodie statt Anzug trug. Als er nach München in den ProSiebenSat.1-Vorstand berufen wurde, wähnte er sich am Zenit und tauschte Hoodie gegen feines Tuch. Doch der Einstieg der Italiener 2025 beendete das kurze Gastspiel jäh. Der Abschied aus Bayern machte die ORF-Kandidatur zum nächsten logischen Schritt. Wer im ORF Chef werden will, kandidiert für ein Leben unter öffentlicher Beobachtung. Ob er das erreicht, entscheidet sich am 11. Juni.