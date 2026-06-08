Ein Lkw-Sattelzug lud Montagmittag auf der S6 im Baustellenbereich kurz vor Neunkirchen Asphalt ab. Mit der aufgekippten Mulde kam er dabei in eine 110 kV Hochspannungsleitung. Der Lenker versuchte das Fahrzeug aus der Leitung zu bringen, indem er Gas gab, scheiterte jedoch. Wie durch ein Wunder konnte er jedoch den Lkw unverletzt verlassen. Das lag daran, dass die Leitung kurze Zeit stromfrei geschaltet wurde. Dieser Umstand rettete dem Lenker wohl das Leben.

Der hintere Reifen des Lkw wurde davongeschleudert, als das Fahrzeug unter Hochspannung geriet, weitere Reifen verschmorten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Gloggnitz Stadt wurde die Hochspannungsleitung von der Energieversorgung (EVN) abgeschaltet.

Um den Lkw zu befreien, musste die Leitung von der EVN geerdet werden. Ein Monteur begab sich dafür auf den Hochspannungsmast und führte die Arbeiten durch. Danach konnte der Lkw von dem Leitungskabel befreit werden. Da sich dieses an der Mulde verfing, musste mittels Drehleiter nachgeholfen werden. Die S6 war während der Arbeiten in beide Richtungen für rund 20 Minuten gesperrt.

Nach 2,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. „Der Lenker kann an diesem Tag seinen zweiten Geburtstag feiern“, sind sich die Einsatzkräfte einig. „Normalerweise verläuft so ein Einsatz mit Hochspannung nicht so glimpflich“, meint Einsatzleiter Thomas Rauch.