Sagen wir es so: Für immer mehr Menschen sind politische Parteien ein notwendiges Übel. Und das ist noch eine Untertreibung. Besorgniserregend ist das deshalb, weil noch niemand besseren Ersatz gefunden hat. Es braucht Parteien, um den politischen Prozess zu strukturieren, Interessen zu bündeln und Personal zu rekrutieren. Das sind elementare Dienstleistungen an und für die demokratische Willensbildung, die zudem Geld kosten.

Trotzdem ist Österreichs System der Parteienfinanzierung in Schieflage. Das Ausmaß staatlicher Abhängigkeit ist extrem, wie der Wiener Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik feststellt. Dass die Bürgerinnen und Bürger Parteien ihrer Wahl durch Spenden unterstützen, steht heute unter Generalverdacht. Es ist auch für die Parteien viel bequemer, selbst über ihre Förderungen zu bestimmen. Allerdings auch demokratiepolitisch ungesund.

Parteien dürfen nicht käuflich werden. Sie dürfen sich auch nicht selbst korrumpieren. Dazu ist ihre Rolle zu wichtig. Jede Abhängigkeit kann unfrei machen, auch jene vom Staat.