Die Aufregung vieler Fußballfans war groß als die FIFA offiziell verkündete, dass das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko erstmals mit 48 Nationen gespielt wird. Sorgen um eine Entwertung des sportlichen Wettbewerbs und langweilige Gruppenphasen bestimmten die Gespräche darüber. Die ersten Testspiele rund um die Endrunde machten allerdings bereits deutlich, dass die vermeintlich schwächeren Nationen durchaus konkurrenzfähig im Turnier sein werden und dem ein oder anderen Favoriten ein Bein stellen könnten. Auch wenn Testspielergebnisse naturgemäß mit Vorsicht zu genießen sind.

An vorderster Front ist hier die Elfenbeinküste zu nennen, die in der Gruppenphase auf Ecuador, Deutschland und Curacao trifft und vor dem Abflug in die Staaten Frankreich 2:1 bezwang. Guela Doue und Amad Diallo erzielten die Tore für den Außenseiter, der erstmals in der Geschichte die Gruppenphase überstehen will. „Das Positive am Team ist das Mindset. Wenn du gegen Frankreich in Rückstand gerätst, kannst du leicht aufgeben. Wir haben aber weiter an uns geglaubt“, analysierte Trainer Emerse Fae den Sieg. Auch Gruppengegner Ecuador bewies bereits im März beim 1:1 gegen die Niederlande ein durchaus unangenehmer Gegner zu sein. In der WM-Qualifikation wurden die Südamerikaner hinter Argentinien Zweiter und kassierten in 18 Spielen nur fünf Gegentore.

Anis Hadj Moussas Tor reichte zum Sieg Algeriens gegen die Niederlande © IMAGO/Netherlands V Algeria

Österreichs Gruppengegner Algerien gelang durch einen Treffer von Anis Hadj Moussa sogar ein 1:0-Sieg gegen die Niederlande. Auch WM-Debütant Kap Verde zeigte mit einem 3:0-Sieg gegen Serbien in der Vorbereitung auf und ließ in der Qualifikation immerhin Kamerun hinter sich. In der Gruppe geht es gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien. Eine noch größere Überraschung gelang dem Irak mit dem 1:1 gegen Spanien. Merchas Doski glich mit einem Traumtor die Führung des Europameisters aus und will mit seinem Team auch in der Gruppe mit Frankreich, Senegal und Norwegen überraschen. „Sie sind ein interessantes und intensives Team. Jeder Gegner hat spezielle Charakteristika, aber sie haben uns stark unter Druck gesetzt und vor Probleme gestellt“, war der spanische Trainer Luis de la Fuente voll des Lobes. Zu guter Letzt sorgte auch ein Sieg Haitis für eine positive Überraschung. Der 4:0-Erfolg gegen Neuseeland lässt auch für die Gruppenphase gegen Schottland, Brasilien und Marokko hoffen.