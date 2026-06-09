Zahlreiche Musiktalente der Musikschulen schlossen ihre Prüfungen mit herausragenden Erfolgen ab. In der Landesmusikschule Matrei-Iseltal freuen sich Johanna Jans (Querflöte), Hannah Bacher (Querflöte), Jakob Steiner (Klarinette) und Philipp Großlercher (Euphonium) jeweils über „Sehr guten Erfolg“. Mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ haben die Prüfung Markus Pichler (Posaune) und Katja Köll (Gitarre) abgeschlossen. Die Diplomprüfung absolvierte Simon Steiner (Schlagwerk) mit „Ausgezeichnetem Erfolg“.
Auch in der Landesmusikschule Sillian-Pustertal freut man sich über talentierte Schüler. Mit „Gutem Erfolg“ abgeschlossen haben die Prüfung Jasmina Valtiner (Klarinette) und Paul Ortner (Klarinette). Über „Sehr guten Erfolg“ freuen sich Ann-Kathrin Schett (Querflöte), Elisa Fürhapter (Klarinette) und Annalena Walder (Steirische Harmonika). „Ausgezeichneten Erfolg“ erspielten sich Annalena Moser (Querflöte), Elena Walder (Querflöte), Eva Fronthaler (Klarinette), Antonia Leiter (Saxofon) und Luis Bürgler (Horn). Die Diplomprüfung bestand Anna Fronthaler (Klarinette) mit „Ausgezeichnetem Erfolg“.
In der Musikschule Lienzer Talboden freuen sich über „Sehr guten Erfolg“: Lukas Moser (Trompete), Amelie Rauter (Harfe), Larissa Eder (Klarinette), Bianca Gritzer (Violine) und Clizia Remor (Violine). Mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ schlossen Leonie Peintner (Flügelhorn), Sarah Stotter (Klavier), Ella Trcek (Saxofon), Johannes Bergmann (Schlagwerk), Maximilian Rauter (Schlagwerk), Emanuel Weger (Violine) und Jakob Weger (Violine) ab. Vorbereitet wurden die Schüler von ihren Lehrpersonen und Korrepetitoren.