Zahlreiche Musiktalente der Musikschulen schlossen ihre Prüfungen mit herausragenden Erfolgen ab. In der Landesmusikschule Matrei-Iseltal freuen sich Johanna Jans (Querflöte), Hannah Bacher (Querflöte), Jakob Steiner (Klarinette) und Philipp Großlercher (Euphonium) jeweils über „Sehr guten Erfolg“. Mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ haben die Prüfung Markus Pichler (Posaune) und Katja Köll (Gitarre) abgeschlossen. Die Diplomprüfung absolvierte Simon Steiner (Schlagwerk) mit „Ausgezeichnetem Erfolg“.

Landesmusikschule Sillian-Pustertal; von links oben: Anna Fronthaler, Ann-Kathrin Schett, Elena Walder, Annalena Moser, Annalena Walder, Luis Bürgler, Eva Fronthaler, Paul Ortner, Elisa Fürhapter, Jasmina Valtiner, Antonia Leiter © Osttiroler Landesmusikschulen

Auch in der Landesmusikschule Sillian-Pustertal freut man sich über talentierte Schüler. Mit „Gutem Erfolg“ abgeschlossen haben die Prüfung Jasmina Valtiner (Klarinette) und Paul Ortner (Klarinette). Über „Sehr guten Erfolg“ freuen sich Ann-Kathrin Schett (Querflöte), Elisa Fürhapter (Klarinette) und Annalena Walder (Steirische Harmonika). „Ausgezeichneten Erfolg“ erspielten sich Annalena Moser (Querflöte), Elena Walder (Querflöte), Eva Fronthaler (Klarinette), Antonia Leiter (Saxofon) und Luis Bürgler (Horn). Die Diplomprüfung bestand Anna Fronthaler (Klarinette) mit „Ausgezeichnetem Erfolg“.

LMS Lienzer Talboden; von links oben: Leonie Peintner, Lukas Moser, Amelie Rauter, Clizia Remor, Sarah Stotter, Emanuel und Jakob Weger, Johannes Bergmann, Bianca Gritzer, Maximilian Rauter, Larissa Eder, Ella Trcek © LMS Lienzer Talboden

In der Musikschule Lienzer Talboden freuen sich über „Sehr guten Erfolg“: Lukas Moser (Trompete), Amelie Rauter (Harfe), Larissa Eder (Klarinette), Bianca Gritzer (Violine) und Clizia Remor (Violine). Mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ schlossen Leonie Peintner (Flügelhorn), Sarah Stotter (Klavier), Ella Trcek (Saxofon), Johannes Bergmann (Schlagwerk), Maximilian Rauter (Schlagwerk), Emanuel Weger (Violine) und Jakob Weger (Violine) ab. Vorbereitet wurden die Schüler von ihren Lehrpersonen und Korrepetitoren.