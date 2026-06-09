Am kommenden Donnerstag, den 11. Juni, lädt der Vitalpinum Wohlfühl- und Erlebnisgarten in Thal-Assling zu einem besonderen Sommerabend ein. Erzählerin Barbara Brunner nimmt ihr Publikum von Jung bis Alt mit in die zauberhafte Welt der heimischen Kräuter. In ihren poetischen Kräutermärchen lässt sie die Pflanzen der Region lebendig werden – vom bitteren Wermut über den sanft duftenden Lavendel bis hin zu den kraftvollen Latschenkiefern. Dabei verbindet Brunner auf achtsame und stimmungsvolle Weise alte Heilpflanzenkunde mit feinen botanischen Beobachtungen. So schafft die Erzählerin auch Momente der Ruhe und des Innehaltens.

Eintritt auf Spendenbasis

„Die Veranstaltung verspricht ein sinnliches Erlebnis für alle, die Natur, Geschichten und die besondere Atmosphäre des Vitalpinum Gartens schätzen“, sagt Johanna Unterweger vom Vitalpinum. Der Abend ist als Einladung gedacht, die Vielfalt und Kraft der regionalen Pflanzenwelt auf eine neue, berührende Art zu entdecken und den Alltag für einige Zeit hinter sich zu lassen. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt erfolgt auf freiwilliger Spendenbasis. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Vitalpinum-Shop statt.