Cannes, Monaco, Super Bowl – wer es sich leisten kann, fliegt längst nicht mehr in die Business-Class. Der Privatjet-Markt erlebt gerade seinen nächsten Boom. Der Grund klingt paradox: Krisen treiben das Luxusgeschäft an.

Seit dem Iran-Krieg, der Ende Februar begann, haben sich die Kerosinkosten weltweit in etwa verdoppelt. Linienfluggesellschaften streichen Verbindungen, erhöhen Ticketpreise – und treiben damit betuchte Kunden geradewegs in die Arme der Charter-Anbieter. „Viele, die es sich leisten konnten, aber Linie geflogen sind, zahlen jetzt gerne mehr für die sicherere Option“, bringt es Kolin Jones, Chef von Amalfi Jets, auf den Punkt. Die Buchungsanfragen seines Unternehmens für Cannes stiegen heuer um rund 25 Prozent, jene für den Grand Prix in Monaco um fast ein Drittel.

1000 Euro mehr? Nur Schulterzucken

Während Normalreisende über Preiserhöhungen klagen, ist die Privatjet-Klientel weitgehend unbeeindruckt. „Wenn man in einem Privatjet fliegt, stört man sich nicht an einer Erhöhung um 1000 oder 2000 Euro“, sagt Deniz Weissenborn von Platoon Aviation. Pro Flugstunde zahlen Privatjet-Passagiere ohnehin schon mehr als 10.000 Euro. Acht Branchenvertreter erwarten für Europa- und USA-Reisen in diesem Jahr Rekordnachfrage – auch wenn der private Flugverkehr in den Nahen Osten wegen Sicherheitsbedenken zurückgegangen ist.

Die Super Bowl lockt besonders viele Superreiche mit Privatjets an © AP/Kyusung Gong

Zahlen, die die Schere illustrieren

Während die globale Kapazität im Linienverkehr laut dem Analyseunternehmen Cirium um drei bis vier Prozent schrumpfte, stieg die Zahl der Privatflüge weltweit um rund vier Prozent – Daten des Luftfahrtanalysehauses WINGX. Beim Super Bowl im Februar war das Privatjet-Aufkommen an nahen Flughäfen dreimal so hoch wie an normalen Tagen. Beim US-Masters-Golfturnier in Augusta parkten sogar mehr als 400 Privatjets – zehnmal so viele wie im Vorjahr. „Jedes Mal, wenn es weltweite Krisen gibt, erlebt die private Luftfahrt einen Aufschwung“, fasst Jason Middleton von Silver Air Private Jets zusammen.

Die Schattenseite

Was den einen ein Gefühl von Sicherheit gibt, ist für Klimaschützer ein Ärgernis. Laut einer Berechnung der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) aus dem Jahr 2021 verursachen Privatjets pro Passagier fünf- bis 14-mal so viele CO₂-Emissionen wie Linienflüge. T&E fordert deshalb unter anderem deutlich höhere Kerosinsteuern für das bislang kaum regulierte Nischengeschäft.