Ein Fund, den man nicht alle Tage hat: Am Sonntag fanden Wanderer in einem abgelegenen Waldstück am Feistritzsattel, ein Gebirgspass bei Rettenegg, einen toten Gänsegeier. Äußerst untypisch und außergewöhnlich, wie der Weizer Amtstierarzt Gerhard Kutschera bestätigt. Ab April ziehen sie von ihrer Heimat in Südosteuropa über die Karnischen Alpen nach Kärnten, wo sie den Sommer in den Hohen Tauern verbringen. Gänsegeier ernähren sich von Aas.

Die Wanderer alarmierten die Polizei. Doch was verschlug das Tier in die Oststeiermark? „Das wissen wir nicht. Touristen strömen in den Süden, der Geier in die schöne Oststeiermark“, scherzt der Amtstierarzt. Er untersuchte und röntgte das Tier bereits. „Der Tod durch Gewehrschuss kann ausgeschlossen werden“, bestätigt Kutschera am Montagnachmittag.

Die Todesursache soll aber trotzdem herausgefunden werden, weswegen das Tier nun am Institut für Wildtiere an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien untersucht wird. Kutschera vermutet: „Das Tier wurde in der Nähe eines Windrades gefunden. Das könnte damit zu tun haben.“ Doch auch eine Vergiftung (wie jene in Lesachtal im April vermutet der Amtstierarzt nicht) oder die Vogelgrippe schließt der Amtstierarzt nicht aus.