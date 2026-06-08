Am vergangenen Donnerstag fanden im Rahmen des Seestadt Triathlon in Wien die österreichischen Meisterschaften im Sprinttriathlon statt. In einem mit Profis und Kaderathleten dicht besetzten Starterfeld durften sich dabei auch zwei Athleten des KSV-Triathlon über ihre Platzierungen freuen.

Mit einer Zeit von 1:03:11,3 holte Andreas Tischler in seiner Altersklasse (M40-44) Gold und den Staatsmeistertitel. Ewald van der Meulen wurde unterdessen mit einer Zeit von 1:07:02,9 österreichischer Vizemeister (Altersklasse M45-49). Die beiden sind damit auch bei den Europa- und Weltmeisterschaften 2027 startberechtigt. Bei den Damen holte Martina Graf in ihrer Altersklasse (W50-54) den fünften Platz.