Am Montag (8. Juni) wurde die Hauptwache Tamsweg zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall auf der Preber Landesstraße (L 262) alarmiert. Ein Pferdeanhänger war abgestürzt, die Tiere befanden sich noch im Anhänger.

Es stellte sich heraus, dass sich der Anhänger aus unbekannter Ursache vom Zugfahrzeug gelöst hatte. Er stürzte in den angrenzenden Wald, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich drei Pferde im Anhänger, die eingeschlossen beziehungsweise eingeklemmt waren.

Schwer eingeklemmt

Die Feuerwehr sicherte den Anhänger sofort und leitete gemeinsam mit den Besitzern die Rettung der Tiere ein. Ein Pferd und ein Fohlen konnten rasch befreit werden. Das dritte Pferd war jedoch durch die Verformung des Anhängers schwer eingeklemmt. Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts und des Krans des Rüstfahrzeugs wurde der Anhänger geöffnet und ausreichend Platz geschaffen, um das Tier zu retten. Ein Tierarzt wurde ebenfalls geholt.

Das dritte Pferd

Nach etwa 30 Minuten gelang es den Einsatzkräften, auch das dritte Pferd zu befreien. Glücklicherweise wurden alle drei Tiere nur leicht verletzt und konnten anschließend ihren Besitzern übergeben werden.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei barg die Feuerwehr den beschädigten Anhänger und übergab ihn einem Abschleppunternehmen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Preber Landesstraße vollständig gesperrt.

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