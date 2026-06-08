ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat nach einem Social Media-Posting des „ZiB2“-Moderators Armin Wolf eine Prüfung veranlasst, ob damit der Ethikkodex für ORF-Mitarbeiter verletzt worden sei. Das berichtet der „Kurier“ am Montag in seiner Online-Ausgabe. In einem Posting auf Bluesky hatte Wolf im Vorfeld der ORF-Generaldirektionswahl die Kandidatin Eva Schütz („Exxpress“) als „Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News-Schleuder“ bezeichnet.

Dass Gregor Schütze als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates die nominierte Schütz für den Posten der ORF-Generaldirektorin als geeignet erachtet, mache ihn „ratlos“, so Wolf. Das Posting war laut dem Zeitungsbericht die Antwort auf einen Beitrag des Medienrechtlers Hans-Peter Lehofer, der die Rechtmäßigkeit der Nominierung von Schütz angezweifelt hatte. Daraufhin wandte sich ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler an die amtierende Generaldirektorin. Armin Wolf selbst zeigte sich demnach „erstaunt“ über die Aufregung.

Unterstützung bekam Wolf von ORF-Redaktionssprecher Dieter Bornemann. „Es steht jedem frei, Prüfungen zu verlangen“, so dieser. Für ihn sei aber klar: „Das Posting von Armin Wolf wird aber sachlich begründet durch einen angehängten Screenshot mit rassistischen Kommentaren auf der Plattform exxpress.at.“