In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Ende des Krieges führt sich Donald Trump bisher auf wie der nackte Kaiser im Märchen. Jetzt haben Iraner und Israelis einander wieder mit Raketen angegriffen. Und der Kaiser muss politische Führungskraft beweisen, um einen neuen Krieg zu verhindern.

Was Trump als Erfolg verkaufen will, ist eine Erklärung der Iraner, keine Atomwaffen anzustreben – was Teheran schon vor dem Krieg x-mal verkündet hatte. Auch ein vages Versprechen des iranischen Regimes, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, wird von Trump gefeiert – doch die Meerenge wäre ohne den Krieg nie gesperrt worden. Dass die Schifffahrt in der Wasserstraße wieder so frei wird, wie sie vor dem Krieg war, ist unwahrscheinlich.

Das angestrebte amerikanisch-iranische Memorandum verschiebt alle inhaltlichen Gespräche auf die nächsten Monate. Ob es dann eine Einigung geben wird, ist ungewiss. Die USA haben kaum Mittel, um Teheran zu Kompromissen zu zwingen. Der wirtschaftliche Druck auf den Iran zeigt zwar Wirkung, doch das iranische Regime kann diesen Druck an die Bevölkerung weitergeben und ist stark genug, um Aufstände niederzuschlagen. Selbst ein neuer Krieg würde den Iran wahrscheinlich nicht in die Knie zwingen.

Der US-Präsident und seine Berater wissen, dass die Ergebnisse des Konflikts aus amerikanischer Sicht miserabel sind. Ihre Versuche, den Misserfolg zu bemänteln, wirken immer verzweifelter. Um rechtskonservative Kritiker in den USA zu besänftigen, verkündete Trump plötzlich, alle arabischen Staaten sollten Frieden mit Israel schließen. Dass Trump einen mächtigen Verbündeten wie Saudi-Arabien zuerst ungefragt in einen Krieg verwickelt und ihm dann vorschreibt, was er in einer hoch umstrittenen außenpolitischen Frage zu tun hat, ist so absurd, dass der Vorstoß des Präsidenten nirgendwo ernstgenommen wird.

Trump schaute nur zu

Politiker in den Golfstaaten erinnern sich nur zu gut daran, dass Trump im vorigen Jahr zuschaute, als Israel den US-Verbündeten Katar bombardierte. Heute kann oder will der Präsident den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht daran hindern, neue Offensiven im Libanon und im Gazastreifen anzuordnen.

Bisher versuchte Trump, den wachsenden Zweifeln an seiner Politik mit dem Hinweis zu begegnen, eine Einigung mit dem Iran sei nah und werde Probleme wie die hohen Benzinpreise mit einem Schlag lösen. Doch jetzt muss er eingreifen, um die neue Konfrontation zwischen dem Iran und Israel wegen des Krieges im Libanon zu beenden.

Mit der Realität konfrontiert

Trump muss beweisen, dass er bereit ist, Druck auf den Partner Israel auszuüben, um die Gespräche mit dem Iran erfolgreich beenden zu können. Netanjahu scheint sicher zu sein, dass er Trump in die Richtung lenken kann, die er für richtig hält. Nun wird sich zeigen, ob er recht hat. Die Illusionen des US-Präsidenten über iranische Zugeständnisse und US-Erfolge kollidieren mit der harten Realität des Nahen Ostens.