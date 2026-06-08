„Hoffmanns Erzählungen“ gibt es eigentlich gar nicht. Die Oper war kaum halb fertig, als Jacques Offenbach 1880 starb. Aus den Bruchstücken formten spätere Generationen immer neue Versionen des Künstlerdramas. Intendantin Lotte de Beer entschied sich für ihre mit drei französischen Häusern koproduzierte Fassung, das Werk als Teufelsaustreibung an einem egomanischen Machopoeten zu verstehen.

Der Dichter Hoffmann sieht überall den Bösen am Werk. Er beutet die Frauen, die er zu lieben glaubt, schamlos für seine Kunst aus und fühlt sich zugleich als Opfer dunkler Machenschaften. Diese ungesunde Konstellation, der wir die wunderbare Oper danken, versucht die Muse, die Hoffmann als Freund Nicklausse begleitet, zu untergraben. Der Mann soll „normal“ werden, ob er dann noch Künstler ist, kümmert die Muse nicht. Sie zieht sich auf den Olymp zurück.

Vordergründige Dialoge

Die etwas vordergründigen deutschen Dialoge hat Dramaturg Peter te Nuyl verfasst. Vor einem schwarzen Zwischenvorhang arbeitet sich die Muse während der Umbauten an dem selbstgefälligen Hoffmann ab, um ihm seine altmodischen Vorstellungen von Frauen und Genies auszutreiben. Hinter dem Vorhang lässt sich unterdessen Christof Hetzers Bühnenbild geräusch- und mühelos der nächsten Situation anpassen. Perspektivisch verengte Zimmer, die Raum für die Vexierspiele des Dichters und die Rahmenhandlung bilden, drehen sich um die leere Mitte, Symbol für die Ichschwäche des Dichters.

All das hätte einen starken Abend ergeben können, wären da nicht die musikalischen Schwächen der Produktion. Emmanuel Villaumes grobkörnige, knallige Lesart der Partitur beraubt Offenbachs Musik ihrer Poesie und lädt das Ensemble zum Forcieren ein. Bei der Kanadierin Wallis Giunta, die mit Verve und bestem Deutsch die Muse spielt, führt das zu unschönen Schärfen in der Höhe. Axelle Fanyo treibt die Sängerin Antonia in einen Lautstärkewettbewerb mit dem Orchester. Hedwig Ritter fehlt für die Kurtisane Giulietta die stimmliche Finesse. Attilio Glaser, der als Schauspieler und Sänger permanent geforderte Hoffmann, zeigt bald Ermüdungserscheinungen. Anna Siminska punktet als Puppe Olympia mit ihren Koloraturgirlanden. Souverän und durchschlagskräftig bewährt sich Josef Wagner in diversen Spielarten des Teuflischen. Retten konnte er den Abend nicht.