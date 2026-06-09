Seit mehreren Jahrzehnten wäscht das Ehepaar Maria und Paul Rebernik schmutzige Wäsche – nicht im sprichwörtlichen, sondern im tatsächlichen Sinne des Wortes. In der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Voitsberg betreiben die beiden eine Putzerei. „Vor 38 Jahren haben wir den Betrieb vom früheren Chef der Putzerei, der damals in Pension gegangen ist, übernommen“, erzählt Maria Rebernik. Sie war schon damals im Betrieb angestellt.

Immer noch viel zu tun

Als Maria und Paul Rebernik angefangen haben, gab es noch einige Putzereien im Bezirk. „Bis Mooskirchen runter waren es acht“, erinnert sich die Senior-Chefin, „heute sind wir die einzigen.“ Deshalb haben sie auch mehr als genug zu tun, obwohl grundsätzlich immer weniger Menschen ihre Kleidung in die Putzerei bringen. „Für Materialien, die sie nicht selber waschen können – Daunen zum Beispiel –, oder die Reinigung von Kleidung für besondere Anlässe suchen uns aber immer noch viele Menschen auf“, erklärt Rebernik. Zahllose Erstkommunions-, Maturaball- und Brautkleider sowie Anzüge sind in den vergangenen Jahrzehnten bereits über die Theke gewandert.

Zweite Generation hat übernommen

Mittlerweile führt Sohn Thomas den Familienbetrieb. „Ich und mein Mann helfen aber immer noch mit“, sagt Maria Rebernik. Alterstechnisch seien sie schon in Pension, schmunzelt die Unternehmerin. Zum offiziell 35. Jubiläum – so lange besteht das Unternehmen in seiner jetzigen Geschäftsform nämlich – gratulierten der Familie nun vor kurzem Voitsbergs Bürgermeister Bernd Osprian sowie eine Abordnung der WKO-Regionalstelle aus Regionalstellenleiter Lukas Kalcher, „Frau in der Wirtschaft“-Bezirksvorsitzende Riki Vogl sowie Regionalstellenausschussmitglied Hannes Buchhauser.

In den Grußworten wurde besonders der Mut zur Selbstständigkeit, die Kontinuität im Familienbetrieb sowie die stetige Weiterentwicklung im Bereich der chemischen Reinigung hervorgehoben. „Die erfolgreiche Übergabe an die nächste Generation sichert nicht nur die Zukunft des Unternehmens, sondern bewahrt auch bewährte Qualität und Kundennähe“, lobt die WKO.