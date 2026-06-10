Der Klagenfurter Flughafen braucht frisches Geld. Insgesamt 11,9 Millionen Euro wollen die Eigentümer – die landeseigene Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) und die Stadt Klagenfurt – heuer über eine Kapitalerhöhung zuschießen. Weil die Stadt finanziell unter Druck steht, muss sie ihren Anteil nicht sofort einzahlen. Stattdessen will ihr die K-BV eine Frist bis Ende 2027 gewähren. Vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag heute zu.

Dort wird die gewählte Finanzierungsform durchaus kritisch gesehen. „Es muss hinterfragt werden, warum wir deutlich mehr Stammkapital haben als andere österreichische Flughäfen“, sagt Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ). Das Argument, der Flughafen sei ein Abgangsbetrieb, lässt er nicht gelten. „In Linz sind die jährlichen Zuschüsse der öffentlichen Hand noch höher.“

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) © Weichselbraun Helmuth

Aber verfügt der Klagenfurter Flughafen tatsächlich über überdurchschnittlich viel Stammkapital? Vergleicht man die Bundesländerflughäfen (ohne Wien), dann ja. Mit 33,4 Millionen Euro liegt Klagenfurt bereits vor der geplanten Erhöhung an der Spitze. Dahinter folgen abgeschlagen Salzburg mit 22 Millionen und Linz mit 14 Millionen Euro.

Zudem zeigt sich bei den Passagierzahlen ein umgekehrtes Bild. Mit 175.724 Fluggästen belegte Klagenfurt im Vorjahr den letzten Platz unter den Bundesländerflughäfen, vor Linz mit 262.347 Passagieren. Wirtschaftlich fiel die Bilanz dennoch besser aus als in Oberösterreich. Während dort operativ ein Minus von elf Millionen Euro eingeflogen wurde, waren es in Klagenfurt 5,3 Millionen Euro.

Rechtsanwalt Martin Wiedenbauer, der die Stadt in Sachen Flughafen berät, warnt dennoch vor vorschnellen Interpretationen. Gleichzeitig hält er fest: „Es ist ein Faktum, dass Klagenfurt das mit Abstand höchste Stammkapital und die geringsten Passagierzahlen hat.“

Welche Rolle spielt Rechtsstreit

Indes zeigt sich K-BV-Vorstand Martin Payer wenig erfreut über das „Herauspicken“ einzelner Kennzahlen, die nur bedingt aussagekräftig sind. „Wenn man vergleichen will, dann sollten alle Bilanzpositionen angesehen werden“, sagt er. Die Kapitalerhöhungen seien jene Finanzierungsform, auf die sich Stadt und K-BV beim Rückkauf des Flughafens von der Lilihill-Gruppe im Juli 2023 geeinigt hätten. Auch der Betriebsabgang wird damit gedeckt.

Die Kapitalerhöhungen haben aber noch einen Nebeneffekt: Sollten Stadt und K-BV den laufenden Rechtsstreit mit Lilihill verlieren, würde diese wieder in den Gesellschafterkreis zurückkehren. Durch die zwischenzeitlichen Kapitalerhöhungen läge ihr Anteil allerdings bei weniger als zehn Prozent. Ein Zusammenhang zwischen der gewählten Finanzierungsform und diesem Umstand wird von Payer jedoch dementiert.