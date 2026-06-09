Musik aus längst vergangenen Tagen erklang kürzlich im Stift Vorau, vorgetragen vom Barockensemble „Les Amiables“, zu Deutsch „die Liebenswürdigen“. Das Enseble wurde von jungen Musikern 2022 in Wien gegründet und wird getragen von der leidenschaftlichen Aufführungspraxis von Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts.

Die Künstlerinnen und Künstler Lucija Varsic, Michael Lind, Helga Korbar, Dominic Fischer, Matthäus Pescoller und Piibe Talen haben sich das Ziel gesetzt, dem Publikum barocke, kammermusikalische und auch vergessene Werke klangvoll zu präsentieren. Es ist das besondere Ziel des Sextetts, mit engagierter Zusammenarbeit alte Musik wieder erklingen zu lassen und dem Publikum zu präsentieren. Es war ein künstlerisch großartiger Abend mit ungewöhnlichen Klangbildern auf historischen Instrumenten und tosendem Beifall des Publikums.