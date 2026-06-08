In tiefer Betroffenheit verkündete die Freiwillige Feuerwehr Brückl am Montag, dass ihr geschätzter Kamerad, Siegmund „Siggi“ Gaber, im Alter von 85 Jahren seine Augen für immer schloss.

Mit ihm ging nicht nur ein engagiertes Mitglied der Feuerwehr verloren, sondern auch eine prägende Persönlichkeit, die seit dem Jahr 1962 der Wehr angehörte. In seiner Zeit übernahm er stets viel Verantwortung und prägte das kameradschaftliche Miteinander maßgeblich. Sein unermüdlicher Einsatz, seine Verlässlichkeit und seine Hilfsbereitschaft blieben besonders in Erinnerung.

„Er war für ältere Leute wie ein kleines Taxi im Ort und brachte sie zum Mittagessen und wieder zurück“, erinnert sich Kommandant Andreas Nuart. „Er war stets hilfsbereit, ein zuverlässiger Handwerker und im ganzen Ort unterwegs. Man konnte Siggi immer anrufen.“ Neben der Feuerwehr und dem Eisstockschießen galt seine große Leidenschaft der Jagd. Angestellt war er bis zu seiner Pensionierung bei der Raiffeisenbank.

„Mehr als sechs Jahrzehnte stand er im Dienst der Gemeinschaft und der Feuerwehr. Für seine Treue, sein Pflichtbewusstsein und seine Kameradschaft gebührt ihm unser aufrichtiger Dank und unsere höchste Anerkennung“, meint der Kommandant abschließend.