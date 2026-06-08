Es war gleich eine Art Feuertaufe für den im April 2025 neugewählten Vorstand des Bezirkspensionistenverbandes, als man sich im vergangenen Mai dazu entschied, den insgesamt dritten Landeswandertag des Pensionistenverbandes in der Lipizzanerheimat auszurichten. In weniger als einem Monat ist es schon so weit: Am 28. Juni findet der Wandertag statt.

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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden aus der gesamten Steiermark erwartet. Zwischen 8 und 9 Uhr ist Treffpunkt beim Schaufelradbagger in Bärnbach, um 9.30 Uhr geht es los mit der Wanderung. Die 7,5 Kilometer lange Route führt von Bärnbach nach Piber und über den Knobelberg wieder retour. Zwei Labestationen warten auf dem Weg, im Festzelt beim Schaufelradbagger gibt es außerdem ab 11.30 Uhr Mittagessen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Lipiklang und Ligist 3, durch den Tag führen wird Werner Blumauer als Moderator. Bei einem Schätzspiel wird es als Hauptpreis außerdem eine Flugreise zu gewinnen geben.

Für all jene, die nicht mehr gut zu Fuß unterwegs sind, gibt es übrigens ein Ersatzprogramm – mehrere Guides stehen zur Verfügung, um Gruppen durch Bärnbach zu führen und ihnen unter anderem das Glasmuseum oder die St. Barbarakirche, gestaltet von Friedensreich Hundertwasser, zu zeigen. Der Wandertag findet bei jeder Witterung statt, anmelden kann man sich bei seiner jeweiligen Ortsgruppe oder bei der Landesorganisation unter Tel. 03112/38038-0. Der Eintritt (inklusive Mittagessen und einem Getränk) kostet 30 Euro.

Erweiterter Vorstand der Bezirksorganisation Voitsberg des Pensionistenverbandes © KLZ / Dunst

Unterstützung von mehreren Seiten

Ohne viele helfende Hände wäre die Organisation dieser XL-Veranstaltung nicht möglich gewesen, „da haben uns die Ortsgruppen im Bezirk sehr unterstützt“, sagt Engelbert Köppel, Vorsitzender der Bezirksorganisation. Aber nicht nur Mitglieder des Pensionistenverbandes helfen am Veranstaltungstag – im Einsatz sein werden auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bärnbach, des Roten Kreuzes sowie der Naturfreunde. „Bedanken möchten wir uns außerdem bei der Stadtgemeinde Bärnbach, die uns sehr unterstützt hat“, betont der Vorstand.