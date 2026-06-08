„Das wird jetzt bestimmt einer der emotionalsten Momente in 15 Jahren Ö3“, erklärte Philipp Hansa am Montag um kurz nach 7.40 Uhr im „Ö3-Wecker“. Direkt nach dem Titel „A Sky full of stars“ von der Erfolgsband Coldplay las er Zeilen an seinen kürzlich in Graz verstorbenen Vater vor, die mit seiner „unglaublichen Mutter – so ein Herz“ und dem „liebsten und einfühlsamsten Bruder, den man sich wünschen kann“ akkordiert waren: „Ich weiß, er hätte sich gefreut“, sagt der 36-jährige Steirer.

Sein Vater wird in der Geschichte „Dad“ genannt – weil er für Philipp Hansa „einfach immer der Dad“ war, wie er sagt. Der Grund für viele traurige Momente in letzter Zeit sei gewesen, dass Dad im Krankenhaus lag: „Jede und jeder, der etwas Ähnliches durchmachen muss, kennt die bangen Blicke in der Früh aufs Handy.“

Dad war der Superheld von Philipp Hansa

Wenn er in diesen Momenten an seinen Dad gedacht hat, führt Hansa mit schwerer Stimme aus, „war da immer das pure Leben“: 1942 geboren, fünf Weltreisen, er hatte eine Wasserskischule, er hat Kameras geschmuggelt – aber das ist mittlerweile verjährt. Er war Taxifahrer in Graz, Schiffskoch, Fremdenführer und noch 20 andere Dinge“. Daher war es ein surreales Erlebnis, wenn „ein so lebendiger Mensch“ dann plötzlich im Krankenhaus liegt, denn: „Der kleine Philipp in mir dachte sich immer, Superhelden sind unsterblich. Mein Dad kann nicht sterben.“

Doch genau das sei vor ein paar Tagen passiert. Während der Ö3-Morgenmoderator mit den Tränen kämpft, spricht er weiter – „ich hab ihm ein paar Zeilen geschrieben, ich will daraus einen kurzen Auszug vorlesen.“

Bier, Schokolade und Schachfigur zum Abschied

„Dad, ich hab' dich lieb. Ich hab‘ dich sehr, sehr lieb – und mein Bruder Paul und die Mama sowieso (...) Ich hätte es halt schön gefunden, wenn du bei ein paar zukünftigen Ereignissen dabei gewesen wärst, du verdammter Lauser. Aber das bist du ja trotzdem (...) nur jetzt halt wieder ohne diese verdammten körperlichen Schmerzen, was dir sicher lieber ist.“ Und: „Jemand, der so intensiv gelebt hat, der kann gar nicht sterben.“ Philipp Hansa hofft, dass das Bier und die Tafel Haselnussschokolade „mit ganzen Nüssen, das war dir immer wichtig“, schmecken, die die Familie dem Vater mit auf dem Weg gegeben habe: „Außerdem hat der Paul dir noch eine Schachfigur ins Grab beigelegt, es ist der König.“

Philipp Hansa ist Teil des Podcast-Trios „Hawi D‘Ehre“ mit Ö3-Kollegin Gabi Hiller und Musiker Paul Pizzera © KK

Alles, was Philipp Hansa und seinem Bruder Freude im Leben bereitet, „alles was mich und den Paul glücklich macht, ist deinetwegen. Ich habe mich mein ganzes Leben ein bisschen wie Obelix gefühlt, der im Glück baden darf – und du warst es, der mich in diese Badewanne geschupst hat“. Die Geschwister seien in Lebensfreude und Humor gebadet worden, führt der ORF-Star aus. Stolz und gleichzeitig voller Trauer. „Wir vermissen dich sehr und ich hab' dich sehr lieb. Mein Geburtstag letzte Woche ist sich so grad nicht ausgangen (...) aber dein Satz gilt auch für mich: ,Ich will wirklich keine Geschenke, ich brauch gar nix' – so hast du das immer gesagt. (...) Wahrscheinlich, weil du schon lange gecheckt hast, das größte Glück ist einander zu haben. Also mein größtes Geschenk warst du. Wie kann ich noch irgendetwas anderes zum Geburtstag oder zu Weihnachten verlangen, wenn ich dich als meinen Dad hatte“.

Papas Musikwunsch hat es noch in den „Ö3-Wecker“ geschafft

Philipp Hansa beschreibt seine Gefühlswelt derzeit als Mix aus Trauer, Schmerz und Glück. Er müsse auch viel lachen, wenn er an seinen Dad denke: „ich weiß, deine größte Freude wird es ab jetzt sein, dem Paul und mir beim Leben zuzusehen – dir wird das alles so taugen, die Fehler, ebenso wie die wertvollen Momente“. Und dabei, da ist sich Hansa sicher, wird der Papa „bedingungslos hinter uns stehen“, denn: „Und wenn die Welt gegen uns war, war da immer ein Superheld dazwischen, der uns verteidigt hat.“ Hansa kämpft mit den Tränen, während er im Ö3-Studio ein Foto aus der Kindheit anseht.

Dem verstorbenen Papa erfüllte Hansa noch einen letzten Musikwunsch – nachzuhören hier: „Du hast dir immer so gewünscht, dass irgendwann ein bestimmter Song im Ö3-Wecker läuft – und das machen wir zwei jetzt einfach, den legen wir jetzt gemeinsam auf. Es ist eine Gospel-Nummer aus den 50ern, Mahalia Jackson, „Upper Room“ heißt die Nummer, eine Wödscheibn. Es ist genau die Nummer, die du immer zu Weihnachten aufgelegt hast und dieses Jahr legen wir ihn für dich auf.“

Nach der minutenlangen emotionalen Rede, unterbrochen mit kleinen Nachdenkpausen, kommt der rührende Schlusssatz: „Dad ich werde ab jetzt versuchen so gut ich kann so zu werden, wie du – weil dann mag ich mich. Dad, wir haben dich alle verdammt lieb. Bis später.“

Krebserkrankung wurde erst vor wenigen Wochen öffentlich

Der Vater von Philipp Hansa hatte Krebs, wie der Grazer erst kürzlich im „Mindgames“-Podcast bei Lukas Riegler erklärt hatte. Damals sagte der Ö3-Moderator, dass er keine offenen Rechnungen mit seinem Dad mehr habe, ihm alles gesagt habe, was er sagen wollte. Trotzdem sei er viel zwischen Graz und Wien gependelt, um möglichst viel Zeit mit seinem Vater zu verbringen.

Ihm habe er viel zu verdanken: „Er ist der Grund, warum ich das alles machen kann“, sagte Hansa damals. Von seinem Papa habe er viele Eigenschaften übernommen – unter anderem jene, anderen Menschen eine Freude machen zu wollen.