Ein bösartiger Tumor im Unterkiefer. Die Diagnose war ein Schock. „Meiner Mandantin wurde mitgeteilt, dass sie lebensbedrohlich an Krebs erkrankt ist. Doch das war eine Fehldiagnose“, sagt Rechtsanwalt Paul Wolf. Die Folgen für die über 80-jährige Frau waren laut dem Anwalt dramatisch. „Die Betroffene wurde im Klinikum Klagenfurt operiert. Dabei wurde ihr ein Teil des Unterkiefers entfernt und eine Platte eingesetzt, alle Lymphknoten wurden rausgenommen, die Stimmbänder der Frau wurden verletzt und ihr Gesicht war nach dem Eingriff entstellt.“

Bis heute ist die Frau in Behandlung. Ihr Anwalt, der Arzthaftungsexperte Paul Wolf, klagte daher das Klinikum auf rund 78.800 Euro Entschädigung. Der Prozess ist am Landesgericht Klagenfurt anhängig.

Doch kein Krebs

Die „fehlerhafte Befundung“ und die Operation fanden im Jahr 2023 statt. Als die über 80-jährige Frau damals eine Zyste untersuchen ließ, wurde bei ihr eine Gewebsprobe entnommen und die Diagnose einer Krebserkrankung im Unterkiefer gestellt. „Es wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert, der in der Regel einen chirurgischen Eingriff, Strahlen- und Chemotherapie erfordert. Meiner Mandantin wurde von Seiten des Klinikums geraten, sich sofort operieren zu lassen, weil Lebensgefahr besteht“, hält Wolf in seiner Klage fest.

„Doch nach der Operation stellte sich heraus, dass es sich um einen gutartigen und harmlosen Tumor gehandelt hat.“ In der Klage wird das so zusammengefasst: „Zuerst wurde der Frau fälschlicherweise mitgeteilt, dass sie an einem lebensgefährlichen Tumor laboriere, in weiterer Folge wurde ihr eröffnet, dass es sich um keinen lebensgefährlichen Tumor handle und ihr grundlos ein Teil des Kiefers entfernt worden sei.“ Das alles sei nicht „lege artis“: Die Gewebsprobe sei nicht nach den Regeln der ärztlichen Kunst untersucht worden. Man hätte vor der Operation „zumindest eine nochmalige Biopsie durchführen müssen“.

Lebenslange Schmerzen

Die Klägerin habe nun mit lebenslangen Schmerzen zu rechnen. Das Hauptproblem ist laut Wolf, dass es nach der „nicht indizierten Operation zu massiven Komplikationen gekommen ist und zu einer schwerwiegenden Infektion“. Die Frau musste mehrmals nachoperiert werden, steht in den Gerichtsakten. Zwei OPs wurden in einer Klinik in Salzburg durchgeführt. Es waren langwierige und schwierige Eingriffe. Das Klinikum Klagenfurt hätte die Infektion unterschätzt und nicht erkannt. Erst ein renommierter Gesichtschirurg in Salzburg hat den „Ernst der Lage“ erkannt und einen dringenden chirurgischen Eingriff vorgenommen.

Rechtsanwalt Paul Wolf aus Klagenfurt © Weichselbraun

Im Zivilprozess wurde – wie üblich – ein medizinisches Gutachten eingeholt. Darin heißt es: „Die nicht korrekte Diagnose ist nach Facharzt-Stand nicht zu akzeptieren.“ Der Gutachter spricht von mangelnder Sorgfaltspflicht. Es habe erhebliche klinische und radiologische Widersprüche zur histologischen Diagnose, also zur Untersuchung des Gewebes, gegeben.

Das Klinikum Klagenfurt und seine Rechtsanwältin wurden von der Kleinen Zeitung um eine Stellungnahme zu dem Fall gebeten. Mit Verweis auf das laufende Verfahren lehnte die Klinik das ab. Aus den Gerichtsakten geht jedoch hervor, dass das Krankenhaus die unrichtige Diagnose zugibt. „Der erste Befund hat sich bedauerlicherweise als unrichtig herausgestellt“, steht in der Klagsbeantwortung des Klinikums. Die Unterscheidung zwischen dem gutartigen Tumor und dem Krebs sei in diesem Fall aufgrund gewisser Umstände und der äußerst seltenen Struktur aber nur schwierig möglich gewesen. Das Vorgehen der Ärzte habe dem Sorgfaltsmaßstab entsprochen. Das belastende Gutachten wurde noch um einige Fragen ergänzt, es ist daher noch nicht abgeschlossen.

Keine Stellungnahme vom Klinikum © Helmuth Weichselbraun

Doch für Anwalt Wolf ist klar, dass seiner Mandantin eine hohe Entschädigung zusteht. „Die Frau leidet bis heute massiv. Sie hat Narben, kann durch die Stimmbandverletzung nur schwer sprechen und musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen – und das alles wegen einer Diagnose, die nicht hätte gestellt werden dürfen, und wegen einer Operation, die so nicht notwendig war. “