Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen hat seinen erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld am Sonntag offenbar gut überstanden. Der dänische Verband DBU veröffentlichte Montagfrüh ein Statement des Teamarztes Morton Boesen. „Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann“, hieß es darin. Der Kollaps löste große Bestürzung aus.

Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand während des EM-Spiels gegen Finnland war Eriksen bei einem Länderspiel in Odense gegen die Ukraine zum zweiten Mal auf dem Rasen zusammengebrochen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. 2021 musste der dänische Spielmacher noch im Stadion wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt, dieser dürfte ihm jetzt entscheidend geholfen haben. Am Sonntagabend war Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein und konnte sogar auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der ihn in ein Krankenhaus fuhr.

Große Anteilnahme

Dennoch waren Bestürzung und Anteilnahme groß. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb bei Facebook: „Meine Gedanken sind bei Christian Eriksen und all jenen in seinem Umfeld, die davon betroffen sind.“ Die Politikerin sprach von einem „großen Schock“ und von einer „großen Erleichterung, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht.“

Neben seinem deutschen Arbeitgeber VfL Wolfsburg (“Wir denken an dich, Christian“) reagierten auch ehemalige Clubs des dänischen Rekordnationalspielers. „Der Verein sendet Christian und der Familie Eriksen Kraft und liebe Grüße, während wir auf weitere Nachrichten warten“, hieß es in einem Statement von Manchester United. Auch Tottenham Hotspur schrieb in den sozialen Netzwerken: „Unsere Gedanken sind bei Christian Eriksen und seiner Familie. Wir wünschen dir eine vollständige und schnelle Genesung, Christian. Wir sind alle bei dir.“

Fortsetzung der Karriere offen

Ob der 34-jährige Eriksen seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. „Das muss Christian beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut legitim, danach zu fragen. Aber ich weiß es nicht“, sagte der dänische Sportdirektor Peter Möller. Eigentlich waren in dieser Woche Gespräche zwischen Eriksen und Wolfsburg geplant, ob er sich auch nach dem Bundesliga-Abstieg einen Verbleib vorstellen kann. Möller kündigte zudem besondere Maßnahmen bei den Mitspielern an, niemand solle alleine nach Hause fahren. In den kommenden Tagen wolle Trainer Brian Riemer dann jeden Spieler anrufen, um sich nach dem Wohlergehen zu erkundigen.