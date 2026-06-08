„Sie sind ein voreingenommener, unaufrichtiger Sender. Tut mir leid. Lasst uns aufhören, denn ich habe genug. Vielen Dank, Darling“, sagte Trump zu der Gastgeberin der NBC-Sendung „Meet the Press“, Kristen Welker.

Sie hatte ihn in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit seinen wahrheitswidrigen Behauptungen konfrontiert, die von ihm verlorene Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert gewesen. Das Interview war am Freitag auf einem Bauernhof im US-Bundesstaat Wisconsin aufgezeichnet worden, wo sich Trump mit Landwirten getroffen hatte. Als Kulisse dienten ein Traktor und Heuballen.

Trump ließ sich zunächst nicht von dem auf das Dach prasselnden Regen aus der Ruhe bringen, der die Tonaufnahme schwierig gestaltete. Als Welker ihre Crew fragte, ob sie die Aufnahmen stoppen sollten, sagte Trump: „Nein, die Leute werden das schon verstehen, wir sind auf einer Farm.“

Ärger über Frage zu Entschädigungsfonds

Auch Fragen zum Iran-Krieg, zu Atomwaffen und zu seinem Wahlkampfversprechen, die USA nicht in ausländische Kriege zu verwickeln, beantwortete der Präsident noch halbwegs geduldig. „Zunächst einmal, ich habe nicht garantiert, dass es keinen Krieg geben wird. Warum hätte ich sonst das stärkste Militär der Welt aufgebaut?“, sagte er und bezeichnete die Interviewerin dann als „eine große Liberale, eine große Progressive“, was in konservativen US-Kreisen als negativ gilt. Welker antwortete: „Nein, ich bin nur eine Journalistin.“

Trump wurde ärgerlicher, als es um den von ihm vorgeschlagenen Entschädigungsfonds ging, der Menschen zugutekommen sollte, die seiner Meinung nach unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden zu Unrecht verfolgt wurden. „Ich liebe diese Idee, denn Leute wie Sie, die schmutzige Fake-News-Presse, die unaufrichtige Presse, Leute wie der dumme Biden (...), sie haben Leute zerstört“, sagte Trump.

Keine Beweise für Wahlmanipulation

Schließlich eskalierte das Interview, als Trump seine unbelegte Behauptung wiederholte, die von ihm gegen Biden verlorene Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 sei manipuliert gewesen. Von Welker aufgefordert, Beweise vorzulegen, erwiderte Trump: „Sie sind entweder unaufrichtig oder Sie sind dumm.“ Anschließend verließ er das Sichtfeld der Kamera.

Welker sagte ihren Zuschauern am Sonntag, sie habe mit Trump noch einmal über die schlechten Wetterbedingungen während der Sendung gesprochen. Der Präsident habe zugestimmt, ihr ein weiteres Interview zu geben.