Bereits am Mittwoch vergangener Woche kam es in der Innenstadt von Lienz zu einem Vorfall, für den jetzt Zeugen gesucht werden. Laut Polizei kam es „in der Kärnter Straße vor einem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 41-jährigen Frau und einem 44-jährigen Mann“.

Frau verletzt

Die Betroffene wurde dabei verletzt. Tatzeit war der 3. Juni um 20.30 Uhr. Jetzt werden Zeugen des Vorfalles ersucht sich bei der Polizei Lienz unter 059133/7230 zu melden. „Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es von der Polizei.