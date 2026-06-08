Distanz ist etwas, das überwunden werden kann. Besonders, wenn man ein Motorrad hat. So machten es auch die Weitensfelder Biker. Sie besuchten die Partnergemeinde Ragogna in Italien.

So machten sich dann insgesamt 31 Biker in die Region Friaul auf, um die freundschaftlichen Beziehungen zu ihren italienischen Nachbarn zu vertiefen. Bürgermeister Franz Sabitzer (ÖVP) zeigte sich erfreut über die große Teilnehmerzahl und das Engagement der Motorradfahrer. Die Idee für den Besuch entstand aus dem langjährigen Kontakt zwischen den beiden Gemeinden. So nimmt zum Beispiel seit vielen Jahren eine Abordnung aus Ragogna regelmäßig am traditionellen Kranzelreiten in Weitensfeld teil.

Die Organisation der Motorradausfahrt lag in den Händen von Doris Melcher, Roland Stromberger und Alfred Trampitsch, die gemeinsam mit dem Motorradclub Saboljeros unter der Leitung von Harald Sabitzer für einen reibungslosen Ablauf sorgten.