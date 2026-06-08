Die Wirtschaftskammer Völkermarkt schrieb, anlässlich der kürzlich überreichten Ehrenurkunde an die WG Gastro & Event KG: „Geschäftsführer Franky Wastl steht seit 15 Jahren für Leidenschaft, Gastfreundschaft und unternehmerischen Einsatz in der Region.“ Der 39-Jährige, der zuletzt mit der Eröffnung seiner Cocktailbar „Sunset Klopeiner See“ von sich reden machte, ist eine bekannte Größe der Südkärntner Gastro-Szene. Dabei war das nie so geplant.

„Eigentlich war es nie der Plan, in die Gastro zu gehen“, sagt Wastl, der in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom aufgewachsen ist. Der Handelsschulabsolvent hat aber schon als Jugendlicher Partys veranstaltet – „mit bis zu 170 Leuten“ – und leitete später drei Jahre lang in Anstellung den Stefanhof in Moos bei Bleiburg/Pliberk. „Dann hat sich das mit dem ‚City Café‘ ergeben. Das habe ich vor 16 Jahren übernommen.“

Mit der Übernahme des Cafés ging die Gründung WG Gastro & Event KG einher. „Die Firma habe ich allein gegründet, aber ich habe zwei Teilhaberinnen: meine Frau und meine Nichte.“ Mit seiner zweiten Firma, der 3er Gastro OG mit Sitz in Bleiburg und zwei anderen Teilhabern, ist Wastl am Bleiburger Wiesenmarkt („Rock die Wiese“, Meilenstein-Zelt, „Papaya“) sowie im Freibad Bleiburg vertreten, dazu „diverse Caterings“. Das „Sunset Klopeiner See“, das kürzlich Eröffnung feierte, ist wieder eine eigene Firma.

Wie dieses angelaufen ist? „Es war eigentlich ein Bombenerfolg – trotz des schlechten Wetters war es mehr als gut besucht. Die Terrasse war jeden Tag voll; die Disco ist gut angelaufen. Das Konzept funktioniert. Wir sind sehr, sehr zufrieden.“ Jetzt bereitet man sich auf die Hauptsaison vor, denn ab 15. Juni ist das „Sunset“ täglich geöffnet. Auch der Bleiburger Wiesenmarkt wirft bereits seine Schatten voraus: „Die Wiesenmarktplanungen laufen schon auf Hochtouren“, so Wastl, der angibt, zu den etwa zehn festen Mitarbeitern „übers Jahr gesehen über 100 Aushilfen“ zu beschäftigen.

Über die Urkunde freut er sich. „Es ist eine nette Geste, dass sie an das denken“, bedankt sich der Unternehmer bei der Wirtschaftskammer und scherzt: „Daran sieht man, dass man alt geworden ist.“