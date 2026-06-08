Erstmals fanden im Stadion Judenburg die Landesvergleichswettkämpfe der Unterstufe im leichtathletischen Vierkampf statt.

Auf dem Programm standen ein 60-Meter-Sprint, Weitsprung, Vortex-Wurf sowie eine 5x80-Meter-Staffel. Schulen aus allen Teilen der Steiermark, von Eibiswald bis Gröbming, waren nach Judenburg gekommen, um sich mit den besten Nachwuchsleichtathleten des Landes zu messen. Besonders die Schulen aus dem Murtal nutzten den Heimvorteil und präsentierten sich in ausgezeichneter Form.

Die Siegerehrung nahmen Bildungsdirektions-Schulqualitätsmanager Jörg Ladstätter sowie die Direktorin des veranstaltenden BG/BRG Judenburg, Ursula Schriefl, vor. Für die besten Mannschaften und Einzelleistungen gab es Pokale und Medaillen.

Besonders erfolgreich verlief der Bewerb für das BG Knittelfeld. Die Schule sicherte sich in allen vier Mannschaftswertungen den ersten Platz . Auch in den Einzelwertungen gingen sämtliche vier Siege an Athletinnen und Athleten des Gymnasiums Knittelfeld. Starke Ergebnisse erzielten zudem weitere Schulen aus der Region. Das BG Judenburg belegte den zweiten Platz, die Mittelschule Seckau erreichte Rang drei. Weitere Top-Ten-Platzierungen gingen an das Abteigymnasium Seckau, die Mittelschulen Seckau und Knittelfeld sowie die Sportmittelschule Murau.

Der allgemeine Tenor lautete: Judenburg hat sich als Austragungsort bewährt, viele Teams freuen sich auf eine Neuauflage im kommenden Jahr. Ein Dank galt auch dem Sponsor Murelli, der die Veranstaltung unterstützte.