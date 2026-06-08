Die Landwirtschaftskammer Steiermark ehrte die neuen Meisterinnen und Meister. 69 Frauen und Männer hatten sich in fünf landwirtschaftlichen Gebieten weitergebildet. Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer, Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger und Landarbeiterkammer-Vizepräsident Peter Bedenk überreichten nun im Steiermarkhof die Meisterbriefe. Die Ausbildung dauerte rund 400 Stunden.

Acht neue Meisterinnen und Meister stammen aus dem Bezirk Weiz: Sebastian Bloder (St. Ruprecht an der Raab/Obstbau), Katharina Lammer (St. Ruprecht an der Raab/Obstbau), Kristin Maigl (St. Ruprecht an der Raab/Obstbau), Sebastian Reiter (Albersdorf-Prebuch/Obstbau), Philipp Purkarthofer (Ilztal/Obstbau), Johannes Leitner (Fladnitz/Fischerei), Christina Maierhofer (Fischbach/Landwirtschaft) und Christine Wiedenegger (Anger/Landwirtschaft).