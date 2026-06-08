In der norditalienischen Stadt Spilimbergo in der friaulischen Provinz Udine haben die Ermittlungsbehörden eine der größten jemals in Italien entdeckten illegalen Zigarettenfabriken ausgehoben. Die Anlage, die sich über eine Fläche von rund 9.000 Quadratmetern erstreckte, war vollständig auf die verdeckte Herstellung von Zigaretten ausgerichtet.

Bei dem Einsatz wurden zwei komplette Produktionslinien, 78 Tonnen Tabak sowie 25 Millionen Verpackungen mit gefälschten Markenkennzeichen sichergestellt. Laut der italienischen Finanzpolizei betrieben die Verantwortlichen die Fabrik mithilfe leistungsstarker Dieselgeneratoren. Dadurch konnte die gesamte Produktion unabhängig vom öffentlichen Stromnetz laufen, während der tatsächliche Energieverbrauch verborgen blieb.

Täglich bis zu fünf Millionen Zigaretten hergestellt

Allein aus dem beschlagnahmten Tabak hätten nach Schätzungen der Behörden rund 3,9 Millionen Zigarettenpackungen hergestellt und auf den Markt gebracht werden können. Der daraus erzielbare Gewinn wird auf etwa 20 Millionen Euro beziffert.

Die Produktionskapazität der Anlage war außergewöhnlich hoch: Nach Angaben der Ermittler konnten dort täglich zwischen zwei und fünf Millionen Zigaretten hergestellt werden. Der Fund gilt damit als einer der bedeutendsten Schläge gegen die illegale Tabakproduktion in Italien der vergangenen Jahre.