Die Spannungen im Nahen Osten treiben die Energiepreise erneut in die Höhe: Ein Barrel (rund 159 Liter) Rohöl der Sorte Brent kostet am frühen Montagmorgen rund 97 US-Dollar (83,33 Euro) – das entspricht einem Anstieg von vier Prozent gegenüber Ende letzter Woche.



Was steckt dahinter? Am Sonntagabend feuerte der Iran erstmals seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel – als Vergeltung für israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die neuerliche Eskalation schürt die Angst vor einem offenen Krieg zwischen den beiden Ländern. Zusätzlich drohen die Spannungen, ein mögliches Abkommen zwischen Iran und den USA zum Platzen zu bringen.

Déjà-vu für die Ölmärkte

Schon zu Jahresbeginn hatte die Lage im Nahen Osten die globalen Ölmärkte erschüttert: Der Brent-Preis kletterte zeitweise auf über 120 Dollar pro Barrel. Die weitgehende Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran gilt dabei als die größte Versorgungsstörung, die der globale Ölmarkt je erlebt hat.