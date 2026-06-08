Am vergangenen Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breitenau gegen Mittag per Sirene zu einem Einsatz auf der L 104 (Breitenauerstraße) gerufen. Im Ortsgebiet von St. Jakob hatte sich ein mit 27 Tonnen Schüttgut beladener Container-Auflieger aus ungeklärter Ursache von seinem Zugfahrzeug gelöst und war am Straßenrand zum Liegen gekommen.

Gemeinsam mit dem Abschleppunternehmen Koman starteten die ausgerückten Feuerwehrleute die aufwendige Bergung des tonnenschweren Aufliegers. Für deren Dauer musste ein Teilbereich der Breitenauerstraße gesperrt werden, der Verkehr wurde währenddessen über die Ortsumfahrung St. Jakob umgeleitet. Nachdem man den Container erfolgreich wieder auf die Straße gezogen hatte, wurde dieser an einem sicheren Ort abgestellt.

Mit vereinten Kräften konnte man den Container aus seiner misslichen Lage befreien © FF Breitenau Am Hochlantsch

Neben dem Abschleppunternehmen und der Feuerwehr standen auch die Polizei sowie der Straßenerhaltungsdienst bei der Fahrzeugbergung im Einsatz.