Am Sonntag gegen 13.20 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Mountainbike die Forststraße unterhalb der Görlitzer Alm in der Gemeinde Bad St. Leonhard im Bezirk Wolfsberg talwärts. Ungefähr 550 Meter nach der Görlitzer Alm kam er aus eigenem Verschulden zu Sturz.

Der Mann hatte Glück im Unglück: Denn nur fünf Minuten danach fuhr ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg die Forststraße talwärts und fand den 42-Jährigen mitten auf der Forststraße bewusstlos am Boden liegend vor.

Der 67-Jährige verständigte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Der 42-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C12 mittels Tau geborgen und ins Klinikum Klagenfurt gebracht.