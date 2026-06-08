Die Nachricht traf Fans, Freunde und Wegbegleiter wie ein Schock: TV-Koch Johann Lafer hat öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Der gebürtige Steirer, seit Jahrzehnten einer der bekanntesten Köche im deutschsprachigen Raum, sprach zuletzt mit Medien offen über seine Diagnose, die Behandlung und seinen Willen, die Krankheit zu besiegen.

„Ich bin krank. Ernsthaft krank“

„Ich bin krank. Ernsthaft krank“, erklärte Lafer in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Ich habe Lymphdrüsenkrebs.“ Die Diagnose sei für ihn und seine Familie ein schwerer Schlag gewesen. Besonders überraschend: Die Erkrankung wurde bereits vor rund zweieinhalb Jahren entdeckt, bei einer Routineuntersuchung.

Anlass zur Hoffnung

Dennoch gibt es Anlass zur Hoffnung. „Man sieht, dass die Knoten kleiner werden. Dass die Behandlung anschlägt. Und das gibt mir Kraft“, sagt Lafer. Seine Zuversicht ist ungebrochen. „Nein! Sterben ist für mich keine Option. Ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Ich brauche das. Ich habe noch so viel vor und so viele Ideen“, so Lafer.

Besonders wichtig sei ihm, weiterhin seiner Arbeit nachgehen zu können. „Den Umständen entsprechend geht es mir gut. Besonders freue ich mich darüber, weiterhin meiner Arbeit nachgehen sowie viele geplante Termine und Auftritte wahrnehmen zu können“, so Lafer. Der Kontakt zu Menschen und die Leidenschaft fürs Kochen gäben ihm Kraft.

Das sagt Ehefrau Silvia

An seiner Seite steht seit Jahrzehnten seine Ehefrau Silvia. Erstmals sprach auch sie öffentlich über die schwierigen vergangenen Monate. Dabei macht sie deutlich, dass Mitleid ihrem Mann nicht helfen würde. „Wenn ich ständig sagen würde: ‚Ach, du armer Kerl, dann würde er verrückt werden“, sagte sie.

Stattdessen versucht die Familie, möglichst viel Normalität zu bewahren. Silvia Lafer berichtet, ihr Mann sei trotz der Therapie bemerkenswert aktiv geblieben. „Ich habe ihm angeboten, Termine zu streichen. Aber er hat gesagt: Nein, ich will das machen. Ich sehe ja, wie aktiv er ist. Fast noch aktiver als vorher.“

Lymphome zurückgegangen

Besonders ermutigend seien die medizinischen Fortschritte. „Es hat sich ja schon gezeigt, dass die Lymphome um die Hälfte zurückgegangen sind“, erklärt Silvia Lafer. Hoffnung gebe auch eine Aussage der behandelnden Ärzte, die der Familie viel Zuversicht schenke: „Die Ärzte haben zu ihm gesagt: An dieser Krankheit wirst du nicht sterben.“ Für seine Frau steht deshalb fest, wie dieser Kampf ausgehen wird: „Ich glaube fest, mein Johann besiegt den Krebs.“

Mit wenig Geld nach Deutschland gegangen

Auch Johann Lafer selbst richtet eine klare Botschaft an seine Fans. Sein Leben sei stets von Durchhaltewillen geprägt gewesen. Bereits als junger Mann sei er mit wenig Geld von der Oststeiermark nach Deutschland gegangen, um seinen Traum zu verwirklichen. Nun verfolgt er ein neues, noch wichtigeres Ziel: gesund zu werden.