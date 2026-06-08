Die Blutvorräte in Tirol sind aktuell auf einem kritischen Niveau. Aufgrund der zahlreichen Feiertage der vergangenen Wochen und der sommerlichen Temperaturen seien die Lagerbestände deutlich zurückgegangen, erklärt das Rote Kreuz Tirol. Man appelliert deshalb an die Bevölkerung, jetzt Blut zu spenden. Derzeit werden Spenderinnen aller Blutgruppen dringend benötigt.

Lager nur zur Hälfte gefüllt

„Unsere Blutlager sind derzeit nur etwa zur Hälfte gefüllt. Um die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Tirol jederzeit sicherstellen zu können, brauchen wir jetzt dringend Unterstützung aus der Bevölkerung“, mahnt Manfred Gaber, organisatorischer Leiter des Blutspendedienstes Tirol. „Jede einzelne Spende trägt dazu bei, Personen in gesundheitlichen Notsituationen zu helfen und kann Leben retten.“

In Tirol ist der Bedarf an Blut derzeit sehr hoch © Rotes Kreuz Tirol / Amplatz

Für eine stabile Versorgung der Tiroler Krankenhäuser sollten sich laufend etwas mehr als 1000 Blutkonserven im Lager befinden. Aktuell sind jedoch nur knapp 600 Blutkonserven verfügbar. Blutpräparate werden täglich für Notfälle, Operationen, Krebstherapien und die Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, ist das Gesundheitssystem auf freiwillige Blutspender angewiesen.

Blutspendetermin in Matrei

Das Rote Kreuz Tirol ruft daher alle gesunden Menschen ab 18 Jahren auf, Blut zu spenden. Gaber verweist auf die kommenden Blutspendetermine, von denen einer auch in Osttirol stattfindet: am Mittwoch, den 10. Juni in Matrei – von 15 bis 20 Uhr im Tauerncenter. Alle Blutspendetermine sind auf www.blut.at zu finden.