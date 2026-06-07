Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf den Sonntag entlang der Strecke von mehreren Gemeindestraßen in Wolfsberg an insgesamt acht Stellen verschiedene Gegenstände und Fahrzeuge. Es wurden Pflanzen ausgerissen, Blumentöpfe beschädigt, Gartenbeleuchtungen zerstört sowie Seitenspiegel an geparkten Pkw abgetreten und beschädigt.

Mit einem Pfosten einer Baustellentafel durchschlugen die unbekannten Täter die Windschutzscheibe eines Lkw. In der Scheibe klaffte ein etwa 20 Zentimeter großes Loch. Zudem wurden an zumindest zwei Autos beide Kennzeichen (4 Stück) abmontiert und mitgenommen, wobei drei Kennzeichen in der Nähe wieder aufgefunden werden konnten. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht erhoben werden.