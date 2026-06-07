Lieber der schlechteste Spieler sein, der jemals einen Grand Slam gewonnen hat, als der beste Spieler zu sein, der nie einen Grand Slam gewinnen konnte. Mit diesem scherzhaften Vorsatz marschierte Alexander Zverev in das Endspiel der French Open. 40 Mal war der Olympiasieger und zweifache Weltmeister in seiner Karriere bei einem Grand Slam angetreten und hatte 40 Mal zuschauen müssen, wie ein anderer die Trophäe gen Himmel stemmte.

In seinem 41. Anlauf war es jetzt aber so weit. Zu einem Zeitpunkt, als dem Deutschen längst die Bezeichnung des „Unvollendeten“ anhaftete, holte er mit 29 Jahren den langersehnten Major-Titel. Dass ihm dabei die Absage von Carlos Alcaraz und das frühe Aus von Jannik Sinner und Novak Djokovic in die Karten spielten, soll keine Rolle spielen. Im Gegenteil, so ist es beeindruckend, wie Zverev dem aus dieser Konstellation entstandenen Druck des Gewinnenmüssens souverän standhalten konnte.

Gespannt darf man sein, was Zverev nun mit seinem endlich erreichten Ziel macht. Fällt er wie einst Dominic Thiem in ein Motivationsloch? Oder nützt er die durch den Triumph gewonnene Lockerheit für noch größere Taten?

Letzteres wäre ihm sowie dem Tennissport zu wünschen.